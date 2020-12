Ontploffing in centrum van Luik: zeven gewonden

Bij een ontploffing in een woning in het centrum van Luik zijn woensdag zeven mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, zo meldt de lokale politie. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt.

De ontploffing zou iets voor 12 uur vanmiddag achteraan een gebouw in de rue de Fragnée gebeurd zijn, in de buurt van het station Luik-Guillemins. De hulpdiensten haalden twee zwaargewonden van onder het puin. Zij hebben brandwonden, zegt de politie. Er komt nog een hond ter plaatse om te onderzoeken of er nog andere slachtoffers onder het puin liggen.

omliggende gebouwen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. Andere bewoners uit de buurt worden gevraagd binnen te blijven.

De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.