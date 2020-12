Vrancken: “Geen loon naar werken, da’s het verhaal van ons seizoen”

In deze vijfde week van de Europese groepsfase moet ook KV Mechelen aan de bak. Malinwa trekt donderdag in de vooravond naar Eupen voor zijn inhaalduel van speeldag 10, zónder het viertal Defour, De Camargo, Engvall en Vranckx. Wouter Vrancken hoopt dat zijn ploeg éíndelijk de onderste regionen van de klassering kan verlaten. “Anders gaan we een grijs seizoen tegemoet.”

Defour en De Camargo (allebei kuit) trainen voorlopig niet met de groep. Engvall doet dat wel, maar moet na zijn inactiviteit van enkele weken het goeie gevoel in de knie terugvinden vooraleer hij opnieuw in de selectie zit. Vranckx tot slot is geschorst na zijn rode kaart tegen Beerschot.

Een uitsluiting die maandagavond druk besproken werd in de voetbaltalkshow Extra Time. Ook de andere rode kaarten, missers, owngoals en slechte terugspeelballen van dit seizoen kwamen aan bod. “Als heel die boterham KV Mechelen niet was overkomen, hadden ze nu het maximum van de punten”, verkondigde analist Gert Verheyen.

Geen trainbaar probleem

Wouter Vrancken had de nabespreking in Extra Time niet gezien, maar erkent het pijnpunt. Al voegt hij er meteen aan toe: “Dit is geen trainbaar structureel probleem. Aan te weinig diepgang bijvoorbeeld, of voorzetten die achter onze verdediging belanden waaruit doelpunten volgen, kan je werken om dit in de toekomst te vermijden. Maar een slechte terugspeelbal geeft niemand met opzet. Ik ga mijn jongens daarom niet afmaken, want ik kan van hen niet meer verwachten. Verdedigend doen ze het goed, en in aanvallend opzicht brengen we de mooiste animaties op de mat die we de laatste twee jaar lieten zien. Alleen krijgen we geen loon naar werken. Het is onnozel om dit altijd te moeten herhalen, maar da’s wel het verhaal van ons seizoen.”

Foto: Photo News

Met 12 op 39 staat Malinwa slechts vijftiende, op drie punten van de laatste plaats. Ook voor Vrancken is deze situatie nieuw. “In dit wereldje gaat het met ups en downs, dat weet je als trainer. Ik blijf er rustig onder, omdat de geleverde kwaliteit nog altijd goed is.”

Eupen, de opponent van morgen, pakte tot dusver 16 op 39. “Ze zitten in een vergelijkbare situatie als de onze”, vindt Vrancken. “Ook zij hadden met hun manier van voetballen meer verdiend. Of dit inhaalduel voor ons een must-win is? Als je onderaan de klassering staat, is élke match een must-win. Het wordt zaak om de drukke decembermaand goed door te komen. Anders gaan we een grijs seizoen tegemoet.”

Top 8

KV speelt voor Nieuwjaar nog zes wedstrijden (Eupen uit, Standard uit, Waasland-Beveren thuis, Club Brugge thuis, OHL uit en Moeskroen thuis), waarvan twee midweekduels. “We beschikken niet over de luxe van pakweg Club Brugge, dat blessures en schorsingen vlot kan opvangen. Integendeel, we leven in onzekerheid over de terugkeer van De Camargo en Defour. Hopelijk kunnen we de andere jongens tot de kerstperiode zo fris mogelijk houden, wat niet evident is met de zware velden.”

Over de ambities voor de tweede seizoenshelft – Vrancken mikte voor de competitiestart op de top 8 – wil de Mechelse coach niet te ver uitweiden. “Omdat ik sowieso al niet graag voorspellingen doe. Ik blijf erbij dat de top 8 vooraf een terechte doelstelling was, maar aangezien we nu achterin staan, kunnen we maar beter beginnen winnen, dan te praten over wat we aan het einde van de rit willen.”