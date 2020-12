Trainerswals 2020-2021: opnieuw kerkhof in de Jupiler Pro League

Het seizoen is vier maanden ver en er zijn al zeven trainers ontslagen in de Jupiler Pro League. Een overzicht van het trainerskerkhof.

17 augustus 2020: Bij RSC Anderlecht wordt Frank Vercauteren bedankt voor bewezen diensten om plaats te maken voor Vincent Kompany, die een punt zet achter zijn voetbalcarrière en een contract voor vier jaar ondertekent als hoofdtrainer.

20 augustus 2020: De competitie is nog maar twee speeldagen oud en de tweede trainerswissel is al een feit. Na de nul op zes wordt de Deen Jess Thorup ontslagen bij vicekampioen AA Gent. Hij wordt vervangen door de Roemeen Laszlo Bölöni, die een contract voor twee seizoenen ondertekent in de Ghelamco Arena.

14 september 2020: Na amper 25 dagen moet Bölöni alweer opstappen bij AA Gent. Een 3 op 9 in de competitie wordt hem daags voor het belangrijke duel in de Champions Leaguevoorronde tegen Rapid Wenen fataal. T2 Wim De Decker neemt over en krijgt Peter Balette naast zich.

15 september 2020: KRC Genk zet zijn Duitse coach Hannes Wolf na een 5 op 15 aan de deur. Hij was tien maanden in dienst bij de Limburgers. Clubicoon Domenico Olivieri neemt ad interim over.

24 september 2020: De Deen Jess Thorup is de nieuwe trainer van KRC Genk. De ex-coach van AA Gent ondertekent een contract tot midden 2023.

Jess Thorup. Foto: Photo News

19 oktober 2020: Excel Moeskroen zet de samenwerking met coach Fernando Da Cruz stop. Les Hurlus staan na negen speeldagen met een schamele 3 op 27 helemaal onderin de Jupiler Pro League en konden nog niet winnen.

20 oktober 2020: Daags na het ontslag van Da Cruz stelt Excel Moeskroen de Portugees Jorge Simao aan als nieuwe coach. Hij zet zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen.

2 november 2020: Jess Thorup verlaat Racing Genk na nauwelijks 39 dagen dienstverband. De Deen ondertekent een contract in eigen land bij topclub FC Kopenhagen. Domenico Olivieri neemt, voor de tweede keer dit seizoen al, over als interim-coach.

Hannes Wolf. Foto: JEFFREY GAENS

7 november 2020: Voormalig Anderlecht-coach John van den Brom ondertekent bij Racing Genk een contract tot medio 2023. De Nederlander verlaat FC Utrecht, waar hij nog een overeenkomst had tot 2022.

2 december 2020: Sint-Truiden ontslaat haar Australische hoofdcoach Kevin Muscat en assistenten Carlos Salvachua en Luciano Trani na de 3-2 nederlaag bij Moeskroen. Beloftencoach Stef Van Winckel leidt voorlopig de trainingen.

(belga)