België heeft al uitzicht op 22,4 miljoen vaccindoses

Nu er ook werd beslist om het vaccin van Moderna aan te kopen, heeft ons land uitzicht op 22,4 doses. Dat blijkt uit gegevens van het Geneesmiddelenagentschap (FAGG).

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besloot woensdag om 2 miljoen doses van het vaccin van Moderna aan te kopen, als dat een marktvergunning krijgt. Eerder werd al beslist om 7,5 miljoen doses van AstraZeneca, 5 miljoen van Johnson&Johnson, 5 miljoen van Pfizer/BioNTech en 2,9 miljoen van CureVac aan te kopen. Die moeten allemaal twee keer worden toegediend, op dat van Johnson&Johnson na. Dat moet in principe werkzaam zijn met één prik, al kan daar bij de finale beoordeling nog anders over worden beslist.

Stilaan voldoende vaccins

In principe hebben we dus stilaan voldoende vaccins, als ze allemaal een marktvergunning krijgen. “Voor groepsimmuniteit moet 60 tot 70 procent van de bevolking worden gevaccineerd”, zegt Ann Eeckhout van het Geneesmiddelenagentschap woensdag. “Sommige mensen zullen er geen mogen krijgen omwille van medische redenen, anderen zullen er geen willen. Het valt ook af te wachten hoeveel doses er per maand kunnen worden geproduceerd.”

Er is nu nog één groot vaccin waarover België een beslissing moet nemen: dat van Sanofi en GSK. Daar kan ons land in de loop van de maand al dan niet op intekenen.