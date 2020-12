Achtervolging op E19 met snelheden tot 200 km/u eindigt met crash in Wilrijk

Wilrijk - Een achtervolging op de E19 aan de grensovergang in Meer (Hoogstraten) is woensdag geëindigd in Wilrijk. Een 24-jarige Brusselaar die probeerde te vluchten van de politie crashte er onder het viaduct van de A12. Tijdens de achtervolging werden snelheden boven de 200 km/u gehaald.

De achtervolging begon even voor 11.30 uur op de A12 ter hoogte van Loenhout. Een ploeg van de wegpolitie wilde de bestuurder van een blauwe Fiat aanspreken op zijn sportieve rijgedrag. “De man negeerde de bevelen van de politie en vluchtte weg”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Tijdens de achtervolging werden snelheden boven de 200 km/u gehaald. De man slalomde tussen het verkeer op de E19 en zocht meer dan eens de pechstrook op om een opstopping te vermijden. Ter hoogte van Brasschaat probeerde hij enkele politiewagens van de lokale politie Brasschaat, die in bijstand waren gekomen, te rammen.

Opgepakt

Vanop de E19 ging de achtervolging verder op de Antwerpse Ring. “De man nam de afrit Berchem en draaide linksaf, maar even verder deed hij een U-bocht om vervolgens weer richting Antwerpen te rijden. Op de Singel reed hij met snelheden tot 120 km/u over het fietspad”, aldus Aerts. Als bij wonder raakte niemand gewond, al moesten enkele fietsers wegspringen om een ongeval te vermijden.

Ook op de Jan van Rijswijcklaan reed de man over het fietspad om een file aan de verkeerslichten van de Vogelzanglaan te vermijden. Iets verderop reed de man een woonwijk in, om aan het Valaarpark de Boomsesteenweg te nemen richting A12. “Aan de Jules Moretuslei, onder het viaduct van de A12, kwam de achtervolging ten einde toen de wagen crashte. De politie kon de man, die alleen in zijn bolide zat, snel oppakken en nam hem mee voor verhoor.

Drugsfeiten

“De bestuurder, een man van 24 uit het Brusselse, bleek goed gekend voor drugsdelicten. Hij liep eerder ook al een paar veroordelingen op en had lopende probatiemaatregelen”, bevestigt Kristof Aerts. In de wagen van de man trof de politie geen drugs aan, al is het mogelijk dat hij die onderweg uit zijn wagen heeft gegooid.

“De man wordt donderdag voorgeleid voor poging doodslag, gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer”, aldus Aerts. “Mensen die getuige waren van de achtervolging of die moesten wegvluchten voor de wagen, vragen we met aandrang zich te melden bij de lokale politie”, zegt Aerts nog.