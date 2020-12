Winkel moet drie maanden dicht wegens drugshandel in Antwerpen

Een winkel in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid moet drie maanden lang de deuren sluiten na vaststelling van illegale feiten zoals drugshandel. Dat heeft het stadsbestuur beslist op verzoek van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Achter en onder de toog trof de politie gebruikershoeveelheden drugs aan in potten waar bedragen op stonden.

De politie viel bij de winkel in kwestie binnen naar aanleiding van meldingen over de verkoop van verdovende middelen aldaar en van het rondhangen van afnemers van die middelen. Een klant die net voor de controle buitenkwam, verklaarde ook dat er binnen cannabis werd verkocht. In de winkel troffen de speurders een totaal van 296,40 gram cannabis aan in zakjes die grotendeels verspreid waren over lege koffiepotten achter de toog, met daarop de bedragen 10, 20 en 50 euro vermeld. Ook onder de toog lagen drugs. Na de controle werd de inrichting verzegeld en werden de uitbaters gearresteerd.

“De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in de inrichting herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met verkoop, aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs”, concludeert het stadsbestuur nu. “De zaak in de Brederodestraat bevindt zich in een buurt waar veel gezinnen wonen en in de nabijheid van enkele scholen. Bovendien heerst er een grote commerciële bedrijvigheid en vormt de Brederodestraat een verbindingsweg tussen het Kiel en het stadscentrum. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.”

De winkel moet nu drie maanden dicht, tot 1 maart 2021.