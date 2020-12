Aantal gewonden in Trier bijgesteld naar 18

Het aantal gewonden na de amokrit van dinsdag in de voetgangerszone van de Duitse stad Trier is bijgesteld naar 18, onder wie 6 zwaargewonden. Dat meldt hoofdofficier Peter Fritzen woensdag. Eerder was sprake van 14 gewonden.

Bij het incident kwamen 5 mensen om het leven, onder wie een baby. De 51-jarige chauffeur van de dollemansrit blijft voorlopig alleszins in hechtenis. Volgens de politie had hij geen politiek of religieus motief, maar zijn psychiatrische problemen niet uitgesloten. De daad wordt beschouwd als meervoudige moord, poging tot moord en slagen en verwondingen.

LEES OOK. “Het is een horrorscène”: auto rijdt in op voetgangers in Trier, vijf doden onder wie een baby