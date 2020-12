Chauffeur die omkwam op E19 zou beroerte gekregen hebben of viel in slaap

De chauffeur van een vrachtwagen die dinsdag om het leven kwam op de E19 in het Waals-Brabantse Itter heeft een beroerte gekregen of was in slaap gevallen. Dat zegt de woordvoerder van het parket van Waals-Brabant.

De brandweer arriveerde dinsdag rond 16.30 uur op de plaats van het ongeval, op de E19 ter hoogte van Itter in de richting van Brussel. Een vrachtwagen was tegen een portiek gereden boven de snelweg. De chauffeur zat vast in zijn cabine. De 31-jarige man uit het Antwerpse overleed ter plaatse.

De verkeersdeskundige die door het gerecht ter plaatse werd gestuurd, kwam tot een dubbele hypothese. De man viel in slaap of kreeg een beroerte, en week om die reden af van zijn traject.