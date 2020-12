De miljardair en de gorilla: waarom Slovakije op stelten staat door een 15 jaar oud corruptieschandaal

Met groot machtsvertoon heeft de Slovaakse politie dinsdag Jaroslav Hascak opgepakt. Niet zomaar een arrestatie, maar wel een zaak die schokgolven door het land stuurt: Hascak is de rijkste – en volgens velen ook de machtigste – man van Slovakije. Hij wordt verdacht van grootschalige corruptie in een zaak die al 15 jaar aansleept, en zou ook grote namen uit de Slovaakse politiek in zijn val kunnen meesleuren.