Een koude klas door de verluchting, maar een muts opzetten mag niet: “Dat schept een bepaalde sfeer”

Scholen vechten tegen corona, en door het vele verluchten ook steeds meer tegen de koude. Mama Suzanne Bonaguidi trekt aan de alarmbel: haar zonen in basisschool ’t Kompas in Duffel mogen geen muts dragen. “Hoofddeksels toelaten is niet goed voor de sfeer in de klas”, zegt Duffels schepen van Onderwijs Lili Stevens (CD&V).