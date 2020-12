Jambon verdedigt sluiting niet-essentiële winkels: “Die beslissingen zijn collegiaal genomen en worden collegiaal verdedigd”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement de beslissing van het Overlegcomité van 30 oktober om de niet-essentiële winkels te sluiten, verdedigd. De Vlaamse regering heeft op datzelfde Overlegcomité wel voorgesteld om winkelen op afspraak mogelijk te maken, maar daar bleek “weinig draagvlak voor”, zo antwoordde Jambon op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft de voorbije dagen kritiek gekregen op zijn uitspraken over de beslissing over de sluiting van de niet-essentiële winkels. De sp.a-minister zei in een interview in Terzake dat het winkelen op zich “geen groot risico” vormt op voorwaarde dat het op een goed gecontroleerde manier gebeurt. Volgens de sp.a-minister moest er een “schokeffect” gerealiseerd worden. Die uitspraken botsten op kritiek, onder meer van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Volgens minister-president Jan Jambon was die kritiek van De Wever vooral gericht op de communicatie van Vandenbroucke. “Het ging om de twijfel die die uitspraken gezaaid hebben, niet om de beslissingen (van het Overlegcomite, red.) op zich. Die beslissingen zijn collegiaal genomen en worden collegiaal verdedigd”, aldus Jambon.

LEES OOK. Met zijn aanval doet De Wever alsof er geen Vlaamse regering is. En Jambon, die moet puin ruimen (+)

Celeval

Jambon bevestigt dat de beslissing over de sluiting van de niet-essentiële winkels genomen is op basis van het advies van Celeval. “Op het Overlegcomité lag een advies van Celeval voor met twee mogelijkheden. Ofwel gaan we de verplaatsingen beperken tot de essentiële, met als gevolg een verbod op de niet-essentiële verplaatsingen en het sluiten van de niet-essentiële winkels, of we stellen een perimeter van 5 of 10 kilometer in. Op geen enkel moment is op die vergadering gezegd dat we dat zomaar zouden doen.”

Volgens Jambon heeft de regering nog voorgesteld om de niet-essentiële winkels open te houden op afspraak. “Maar dat had weinig draagvlak. Daar stonden wij als Vlaamse regering alleen.”