“Voor ik het wist was mijn rekening bevroren en waren alle berichten gewist”: steeds meer jongeren worden als ‘geldezels’ ingezet door criminelen

Bankenfederatie Febelfin en de Antwerpse lokale politie waarschuwen met een sensibiliseringscampagne dat criminele organisaties steeds vaker zogenaamde ‘money mules’ inzetten om hun gestolen geld wit te wassen. De ‘geldezels’, vaak twintigers, laten daarbij hun bankkaart misbruiken in ruil voor geld. Een campagne moet mensen sensibiliseren.

De Antwerpse Stephanie* (27) was afgelopen zomer op zoek naar een bijverdienste. Via Google kwam ze op een website terecht die voor weinig moeite mooie bedragen beloofde. “De website was professioneel ...