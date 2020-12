Opstandige Nederlandse horeca dreigt met heropening ondanks coronamaatregelen

De Nederlandse regering is en blijft in gesprek met de horecabranche over de coronamaatregelen en steunpakketten. Dat zegt een woordvoerder van de regering in een reactie op een aankondiging van een flink aantal opstandige horeca-ondernemers om vanaf 17 januari de deuren te heropenen. Inhoudelijk kan hij niet op het dreigement ingaan. Hij wijst erop dat er nog een aantal momenten komt waarop de regering besluiten neemt. Ook ligt er een steunpakket voor de horecasector en ook daar wordt serieus over gesproken.

“Leidend voor de vervolgstappen die het kabinet gaat nemen, is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat is op dit moment nog te hoog en het daalt maar langzaam”, aldus de woordvoerder. De regering kijkt volgens hem steeds naar wat mogelijk en ook nodig is. Dat geldt ook voor de horeca. Het overleg verloopt onder meer met Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Volgens ingewijden heeft de regering advies gevraagd aan deskundigenover een mogelijk kleine versoepeling voor de droge horeca (de restaurants) tijdens de periode rond kerst en oud en nieuw.

Op 8 december neemt de bewindsploeg de eerste besluiten over de komende periode. Maar ook daarna en voor 17 januari zullen nog een paar beslissingen vallen, stelt de woordvoerder. Alles hangt daarbij af van de ontwikkelingen met het coronavirus.