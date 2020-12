Hogere straf voor schutter in moordzaak Slovaakse journalist

In het midden: Miroslav Marcek. De ex-militair is veroordeeld voor de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist en zijn vriendin Foto: AP

De ex-militair die is veroordeeld voor de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova heeft in hoger beroep 25 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. In april kreeg Miroslav Marcek in eerste aanleg 23 jaar cel, maar justitie vond dat onvoldoende. Met de uitspraak van het Hooggerechtshof, dat minder verzachtende omstandigheden zag, is de straf definitief.

Marcek bekende de moorden op de eerste dag van het proces in januari dit jaar. Kuciak en Kusnirova werden op 21 februari 2018 in hun woning doodgeschoten. De moorden leidden tot protesten in heel het land en tot de val van de toenmalige regering van premier Robert Fico.

LEES OOK. Verdachte bekent na twee jaar moord op Slovaakse journalist Jan Kuciak en diens verloofde

Kuciak deed veel onderzoek naar gesjoemel met Europese landbouwsubsidies en belastingfraude onder topfiguren in het Oost-Europese land. Zijn artikelen gingen onder meer over de activiteiten van de gefortuneerde zakenman Marian Kocner. Deze vermoedelijke opdrachtgever is in september vrijgesproken.

Justitie is in beroep gegaan, die zaak dient op 15 en 16 december. Volgens aanklagers wilde de miljonair wraak nemen omdat Kuciak kritische berichten over hem had geschreven. Kocner zit overigens een celstraf van 19 jaar uit vanwege een fraudezaak.