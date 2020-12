Heleen Jaques stopt bij Red Flames na 97 caps en wil coach worden

Heleen Jaques zet een punt achter haar interlandcarrière. Dinsdagavond kwam ze een laatste keer in actie voor de Red Flames. In het met 4-0 gewonnen EK-kwalificatieduel tegen Zwitserland viel ze kort voor tijd in. België verzekerde zich in Leuven van een EK-ticket, maar zal in 2022 dus zonder Jaques naar Engeland afreizen.

De 32-jarige Jaques, die uitkomt voor Gent, verzamelde 97 caps en maakte daarin drie doelpunten. Alleen Aline Zeler (111 caps) en Janice Cayman (107 caps) doen beter. De verdediger nam met de Flames deel aan het EK van 2017 in Nederland.

In een tweet noemt de Belgische voetbalbond Jaques “een legende”. Aan Sporza vertelde Jaques woensdag dat ze dinsdagavond “een dubbel gevoel had”. “Ik was heel tevreden voor de groep met de prachtprestatie, maar ik besefte daarna natuurlijk dat dit ook mijn laatste match is geweest.”

Jaques doet het seizoen bij Gent nog uit. Daarna stapt ze mogelijk in het trainersvak, al laat ze die optie nog open.