Het werkt snel, er is maar één shot nodig, maar Leuvens vaccin komt pas in 2022: “Toch is dat niet te laat”

De laatsten zullen de eersten zijn. Viroloog Johan Neyts en zijn team aan het Rega Instituut (KU Leuven) hopen dat het waar is. In de race naar een coronavaccin zit hun kandidaat niet in de kopgroep én ook niet in de slipstream ervan. Het Leuvense vaccin zal ten vroegste in 2022 klaar zijn. Toch is dat niet te laat, zegt Neyts. “Ons vaccin werkt snel, heeft maar één shot nodig en belooft een langdurige immuniteit.”