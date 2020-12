Wilmès belt met Iraanse minister van Buitenlandse Zaken over lot van Ahmadreza Djalali

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft woensdag een telefoongesprek gehad met haar Iraanse ambtgenoot Javad Zarif. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter gemeld en de informatie is ook bevestigd door de woordvoerster van Wilmès.

De woordvoerster van de Belgische minister bevestigt dat het telefoongesprek woensdagmorgen heeft plaatsgevonden, maar ze wil geen commentaar kwijt over de inhoud van het gesprek.

Bronnen bij Buitenlandse Zaken zeggen wel dat er ook gesproken is over het lot van Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent die in Iran ter dood is veroordeeld. Daarbij zou ook benadrukt zijn dat België principieel tegen de doodstraf is en dat ons land wil dat de doodstraf van Djalali niet zal worden uitgevoerd.

De tweet van het Iraanse ministerie vermeldt enkel dat er gepraat werd over de moord op de Iraanse kernfysicus en raketexpert Mohsen Fakhrizadeh en over “bilaterale consulaire kwesties”.

LEES OOK.Iraanse prof naar beruchte gevangenis overgebracht: “Komende uren cruciaal om executie te voorkomen”