Volgens Trumpgetrouwe minister van Justitie is er geen bewijs voor verkiezingsfraude

Vele weken na de stembusslag blijft president Donald Trump beweren dat hem de overwinning ontstolen is door fraude. Maar hij wordt nu tegengesproken door zijn minister van Justitie, iemand die zich altijd loyaal ten opzichte van de president heeft opgesteld.

“Tot op vandaag hebben wij geen bedrog kunnen vaststellen dat tot een ander resultaat zou kunnen hebben geleid”, zegt Justitieminister Wiliam Barr aan hetAmerikaanse persagentschap AP.

Barr heeft zich altijd zeer loyaal getoond tegenover president Trump. De zittende president drong er herhaaldelijk bij hem op aan om de zogenaamde verkiezingsfraude ten gunste van de zegevierende uitdager Joe Biden te onderzoeken.

Vergelding

Terwijl Trump blijft weigeren zijn nederlaag toe te geven, neemt de druk op het Witte Huis op verschillende fronten toe. Zo werd woensdagavond bekend dat het ministerie van Justitie een vermoeden van omkoping onderzoekt in verband met een gratieverlening van de president. Namen en belangrijke details waren binnen de gepubliceerde gerechtelijke documenten onherkenbaar gemaakt.

Tegelijk proberen wetenschappers om op basis van een aanklacht de mogelijke vernietiging van e-mails, WhatsApp-berichten en andere correspondentie van de laatste weken van Trump in het Witte Huis te voorkomen.

The New York Times berichtte dinsdag dat Trump met zijn adviseurs zou gesproken hebben over “preventieve gratieverlening” voor zijn drie oudste kinderen Donald Trump Jr., Eric en Ivanka Trump en zijn zwager-adviseur Jared Kushner. Trump zei bezorgd te zijn dat het ministerie van Justitie onder Biden “vergelding” zou nastreven. Biden zei onlangs dat hij, anders dan Trump, het ministerie van Justitie niet wil gebruiken om onderzoeken in te stellen naar zijn politieke tegenstanders.