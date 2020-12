Doorbraak in moord op Belgische loodgieter in Nederland

Een van de hoofdverdachten in de zaak over de gruwelijke moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56) heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Dat meldt de Nederlandse regionale Omroep Brabant.

De man zegt dat hij het lichaam van Van der Heyden heeft gedumpt. Een andere hoofdverdachte zegt dat ze toeliet dat het lijk van de Belgische loodgieter werd verbrand op haar erf.

Volgens politie en parket ontbreekt ‘een groot deel’ van het lichaam nog steeds. De drie hoofdverdachten zaten woensdagmiddag voor het eerst bij elkaar in de rechtszaal.

Met beton gevulde kuip

Van der Heyden verdween 2 juni vorig jaar. In januari dook de politie een met beton gevulde speciekuip op met daarin stoffelijke resten van de man. De speciekuip lag in het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer in de Nederlandse provincie Brabant. Het lichaam bleek te zijn verbrand en in stukken gezaagd met een kettingzaag.

De rechtbank stelde vragen over het lichaam aan Nicky S. Die beantwoordde iedere vraag van de rechtbank met het woord ‘zwijgrecht’. Maar voor het eerst gaf hij in het openbaar toe dat hij met de verdwijning van het slachtoffer te maken had. “Ik heb hem in het water gegooid. Dat is het enige wat ik heb gedaan.”

Toen de rechter vroeg waar de rest van het lijk is, moest hij dat antwoord schuldig blijven.

Op de barbecue

Verdachte Edna V. uit Steenbergen doorbrak ook het stilzwijgen. Ze gaf toe dat ze ‘twee tot drie’ pillen had gegeven aan het slachtoffer. Ze vertelde de rechter waarover het ging. “Dan zouden ze geld van de huur afpakken.” V. benadrukte niks te weten over moord of doodslag. De rechtbank vroeg of zij misschien wist hoe het slachtoffer is gestorven. “Nee”, zei de verdachte. Ze keek naar Nicky S. “U moet niet bij mij zijn, maar je moet bij Nicky zijn.”

Drie dagen lang brandde de barbecue op het erf van Edna V. aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen. Daar wist ze van, van dat vuur, zei ze. Op de barbecue zouden resten van de Belg zijn verbrand.

Wanda van R. zweeg tijdens de hele zitting. Haar advocaat vroeg niet om vrijlating. Dat vroeg de advocaat van Nicky S. wél maar dat werd afgewezen omdat de verdenking te zwaar is. Voor Edna V. besloot de rechtbank dat ze naar huis mag. Daarmee lijkt de rechtbank haar vooral te zien als medeplichtige van de ontvoering en niet van moord of doodslag.

De rechtszaak gaat begin volgend jaar verder. De drie hoofdverdachten Wanda, Edna en Nicky hebben aangekondigd dat ze de komende maanden nog met een verklaring komen.