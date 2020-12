PostNL moet klanten en webwinkels teleurstellen door topdrukte

PostNL kan de grote vraag naar pakketten in Nederland niet helemaal aan. De Nederlandse pakketbezorger bezorgt deze week een recordaantal van ruim 10 miljoen pakketten, maar moet “tot zijn spijt” ook klanten en webwinkels teleurstellen. Dat bevestigde PostNL na berichtgeving door de Nederlandse omroep NOS.

Volgens een zegsvrouw zit het bedrijf tegen de grenzen aan van zijn capaciteit. Daardoor komt het meer dan eens voor dat PostNL niet alle pakketten kan ophalen of bezorgen. Daardoor blijven pakketjes liggen bij webwinkels.

Volgens PostNL is het de eerste keer dat zoiets gebeurt. De pakketbezorger hield al wel rekening met topdrukte en zette meer mensen en middelen in dan normaal. De drukte in de binnensteden afgelopen weekend, waarbij winkels zelfs dicht moesten op last van de burgemeester, heeft volgens het bedrijf voor nog eens extra drukte gezorgd.

Aantallen kon PostNL niet geven. Dat verschilt ook per webwinkel. Van de 1,5 miljoen pakketten die dagelijks worden bezorgd, gaat 95 procent volgens schema, PostNL vraagt klanten verder om retourzendingen na de sinterklaasdrukte te doen.

Bpost breekt record

Ook in België blijft het uiterst druk voor de pakjesbezorgers. Er was niet alleen de net afgelopen lockdown waarin de niet-essentiële winkels gesloten waren, maar ook shoppinghoogdagen als Black Friday en Cyber Monday zijn net achter de rug. En de eindejaarsperiode is sowieso druk in pakjesland, met het shoppen voor de feestdagen.

Zo heeft bpost in ons land ook maandag en dinsdag opnieuw records gebroken, zegt de woordvoerster woensdag, met telkens “dik in de 600.000” pakjes per dag. Het bedrijf kan met de huidige middelen en mensen die groei momenteel opvangen. Bijkomende maatregelen zijn op dit moment niet nodig. Er is niet echt een achterstand, binnen de 2-3 dagen na aankomst van een pakje bij bpost, wordt het uitgereikt, klinkt het. Wat ervoor bij de webshop zelf gebeurt, daar heeft het postbedrijf geen zicht op.