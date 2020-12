Ondanks mooie stijging verdient Belgische CEO minder dan Franse en Nederlandse collega

De Belgische CEO’s van beursgenoteerde bedrijven verdienen minder dan hun Nederlandse en Franse collega’s, ook al verdienden ze in 2019 een flink stuk meer dan het jaar voordien. Althans de CEO’s van de Bel-20. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het jaarlijkse onderzoek van het Executive Remuneration Research Centre van de Vlerick Business School.

Daarvoor doken professor Xavier Baeten en researcher Marthe Van Hove in de jaarverslagen van de Stoxx Europe 600-bedrijven, de 600 grootste beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Daarbij ook 17 Belgische bedrijven, waaronder AB InBev, KBC, Solvay, UCB en Umicore. De mediaanremuneratie over alle 600 bedrijven heen bedraagt 2.990.000 euro (de helft verdient meer, de heft minder). België scoort lager, met 2.625.000 euro, net na Nederland (2.830.000 euro). De CEO’s van Franse beursgenoteerde bedrijven ontvangen beduidend meer (3.520.000 euro), terwijl hun Zweedse collega’s met 1.750.000 euro duidelijk lager zitten.

Niet dat de CEO’s uit de Bel-20 mogen klagen: zij zagen hun remuneratie vorig jaar stijgen van 1,7 naar 2,4 miljoen euro (mediaan voor alle 20 CEO’s). Hun basissalaris bleef zo goed als stabiel, maar de bonussen en de incentives op lange termijn (aandelenopties e.d.) stegen sterk. Hun collega’s van de kleinere beursgenoteerde bedrijven moeten het met veel minder doen (zie tabel), terwijl hun salarissen zo goed als gelijk bleven. Om de impact van de coronacrisis te zien op de evolutie van de toplonen, is het wachten op de editie van volgend jaar.