Frederik Geldhof hangt zijn fluitje aan de haak: “Ik kon niet meer de ref zijn die ik vroeger was”

Menen / Lauwe -

Hij keek niet op een kaart meer of minder, al probeerde scheidsrechter Frederik Geldhof (44) wel altijd streng maar rechtvaardig te zijn. Liefst vijftien seizoenen overleefde hij op het hoogste niveau, maar de Lauwenaar hield het vorige week voor bekeken. Zware fysieke proeven, buitenlandse bazen en de VAR deden het plezier gevoelig afnemen. Afgelopen zomer was er nog een comeback, maar al snel bleek dat het op was. “Het is altijd beter om zelf je moment te bepalen.”