Twee maanden rijverbod en een boete van 1.320 euro: Simon Deli (Club Brugge) veroordeeld na zware verkeersovertreding

Simon Deli, de struise verdediger van Club Brugge, neemt het vanavond op tegen Zenit Sint-Petersburg in de Champions League. Maar enkele uren eerder werd de voetballer wel veroordeeld door de politierechter. Hij reed namelijk aan 179 kilometer per uur waar hij slechts 90 mocht.

LEES OOK (N+).Club verzekert zich met punt van Europese lente (en droomt stiekem zelfs van meer): “Volle bak strijden met de jongens die er zijn”

De 29-jarige verdediger van Club Brugge moest zich woensdagmorgen verantwoorden in de politierechtbank voor een fikse snelheidsovertreding. Hij werd op 13 februari langs de Expresweg in Brugge geflitst. De Ivoriaan reed er aan 179 kilometer per uur waar slechts 90 is toegelaten. En dat leverde hem een dagvaarding in de politierechtbank op.

De profvoetballer kwam echter niet opdagen en liet zich ook niet door een advocaat verantwoorden. De politierechter veroordeelde hem dan ook bij verstek. Deli kreeg een boete van 1.320 euro en een rijverbod van twee maanden. Daarnaast moet hij ook de gerechtskosten van 280 euro betalen. De verdediger heeft wel nog de kans om verzet tegen het vonnis aan te tekenen en zich alsnog in de rechtbank te verantwoorden.

LEES OOK (+). “Vandaag is de dag des oordeels voor Club Brugge: overwinteren of blijven aanmodderen?”