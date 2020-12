Eerste coronavaccinaties Engeland voor ouderen en verzorgers

In Engeland beginnen volgende week de eerste inentingen tegen corona, nu de autoriteiten een vaccin hebben goedgekeurd. De eerste prikken zijn voor 80-plussers, bewoners van verpleeghuizen en hun verzorgers, zei de Britse premier Boris Johnson op een persconferentie.

De regeringsleider sprak over een geweldig moment in de strijd tegen de “onzichtbare vijand”, die van iedereen veel opofferingen eiste.

De eerste golf inentingen zal een paar maanden duren. Daarna zijn andere inwoners aan de beurt. De inenting wordt niet verplicht. Iedereen krijgt twee prikken, de tweede is drie weken na de eerste. De persconferentie volgde op het nieuws dat het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceutische firma Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk.

