Eerste vlucht van Boeing 737 MAX met passagiers sinds midden maart 2019

Een Boeing 737 MAX van American Airlines is woensdag opgestegen in Dallas (Texas) met zowat 140 passagiers aan boord, vooral journalisten. Het is de eerste vlucht met passagiers van een 737 MAX sinds 13 maart 2019, toen het toesteltype wereldwijd aan de grond was gezet na twee fatale crashes, zo weet de gespecialiseerde website Flightradar24.

American Airlines plant een eerste commerciële passagiersvlucht met de 737 MAX op 29 december. De luchtvaartmaatschappij is nu een charmeoffensief gestart om het vertrouwen in het vliegtuig te herstellen. Deze week zijn er verschillende vluchten gepland met journalisten en andere genodigden.

De 737 MAX werd in maart 2019 wereldwijd aan de grond gezet, nadat er op enkele maanden tijd twee toestellen waren gecrasht. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. In november hief de Amerikaanse luchtvaartautoriteit het vliegverbod voor de Verenigde Staten op. Het toestel mag weer vliegen, nadat er een reeks aanpassingen is doorgevoerd en na een extra opleiding voor de piloten.

Met het vliegtuig zijn de voorbije maanden wel tientallen testvluchten uitgevoerd, met technici en inspecteurs aan boord.