Zweedse moeder die haar zoon had opgesloten is vrijgelaten

De Zweedse vrouw die deze week werd opgepakt, omdat ze haar zoon ongeveer dertig jaar zou hebben opgesloten in hun appartement bij Stockholm, is vrijgelaten. De verdenkingen tegen de 70-jarige vrouw zijn afgezwakt, meldt justitie in het Scandinavische land.

Volgens de Zweedse politie was de 41-jarige zoon ondervoed geraakt, heeft hij vrijwel geen gebit meer en kan hij nauwelijks lopen vanwege zweren op zijn benen. De moeder werd opgepakt op verdenking van vrijheidsberoving en het veroorzaken van lichamelijk letsel.

De zoon is woensdagmiddag ondervraagd en dat heeft geleid tot afzwakking van de verdenkingen, zei de openbaar aanklager in een verklaring. De moeder is nog wel een verdachte, maar er is geen reden meer haar vast te houden. Zij ontkent alle aantijgingen.

