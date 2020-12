Ingestort voor hij buitenaards leven kon vinden: de ‘wokpan’ in de jungle die ons van alles leerde over de ruimte

Hij werd decennialang ingezet in de zoektocht naar buitenaards leven, leverde een Nobelprijs op en diende als decor in heel wat Hollywood-films. Maar dat is verleden tijd. De iconische Arecibo-radiotelescoop in de jungle van Puerto Rico is ingestort. Dat is rampzalig nieuws voor de wetenschappelijke wereld. “Zo’n telescoop vervang je niet zomaar.”