Hoe een Vlaamse kweker de grootste werd met miljarden minuscule beestjes voor ‘biologische oorlogsvoering’

Je kan de wereld veroveren met lieveheersbeestjes, sluipwespen, mijten of hommels. Het Kempense BioBest nam net de Amerikaanse collega Beneficial Insectary over, waardoor het bedrijf in zijn branche wereldleider wordt. Jaarlijks draait het nu een omzet van 150 miljoen euro met de kweek en verkoop van miljarden van die ‘nuttige insecten’. En zeggen dat het 33 jaar geleden begon met één Kempense veearts, wat hommels en een serre vol tomaten.

Wereldwijd heeft het bedrijf uit Westerlo 1.600 man in dienst. Er is een kweekcentrum in Mexico, Marokko, sinds kort dus ook de Verenigde Staten, en natuurlijk hier in de Kempen. Daar staan telkens klimaatkamers ...