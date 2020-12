VS wil 100 miljoen Amerikanen vaccineren tegen eind februari

De Trump-administratie is van plan om tegen eind februari 100 miljoen mensen te hebben ingeënt met het nieuwe Covid-vaccin. Het gaat om 40 procent van de volwassenen. Dat meldt een verantwoordelijke woensdag.

Vanaf de maand december zouden 40 miljoen dosissen van het Pfizer-BioNTech en het Moderna vaccin ervoor moeten zorgden dat zo’n 20 miljoen Amerikanen gevaccineerd kunnen worden. Er zijn namelijk twee dosissen nodig met telkens drie tot vier weken tussen elke dosis. Dat heeft onderzoeker Moncef Slaoui woensdag aangekondigd. “Tegen eind februari zullen we potentieel 100 miljoen mensen gevaccineerd hebben, wat ongeveer overeenkomt met het aantal risicopatiënten, de oudere populatie en de mensen die in de zorg werken”, zei hij.

In januari zullen 30 miljoen mensen kunnen worden gevaccineerd als de productie van de tweede dosis het toelaat. 50 miljoen wordt later dan in februari gevaccineerd. Hierbij worden nog niet de twee andere potentiële vaccins geteld: het vaccin van Johnson & Johnson en dat van AstraZene ca/Oxford. “Tegen eind deze maand of midden januari zullen daarvan ook de resultaten bekend van moeten zijn”, zei Slaoui. Hierdoor zouden er dus extra dosissen beschikbaar moeten zijn vanaf februari.

LEES OOK. Natuurlijk spuiten ze het niet aan -70 graden in je arm, en opnieuw invriezen is geen optie: zo werkt het Pfizer-vaccin (+)

Goedkeuring

Het vaccin van Pfizer/BioNTech werd vandaag goedgekeurd door het Verenigd Koninkrijk, maar de Amerikaanse procedure verloopt wat trager waardoor het vaccin pas ten vroegste na 10 december kan goedgekeurd worden. Voor het vaccin van Moderna zal dat na 17 december zijn. Wel is er al een strategie klaar. “Eens de goedkeuring wordt gegeven, wordt het vaccin binnen de 24 uur verdeeld onder de Amerikanen”, zegt generaal Gus Perna, de operationele leider van ‘operatie Warp Speed’.