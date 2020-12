Jérémy Doku (Rennes) en Nacer Chadli (Basaksehir) uitgeschakeld voor Europees voetbal

Jérémy Doku kon opnieuw niet scoren voor Rennes, dat op de vijfde speeldag in de Champions League met 1-0 verloor van FC Krasnodar. Nacer Chadli en Boli Bolingoli verloren met Basaksehir met 3-4 tegen RB Leipzig.

In Groep H won RB Leipzig met 3-4 bij het Turkse Basaksehir. Poulsen en Mukiele brachten de Duitsers op 0-2, maar in de extra tijd van de eerste helft kon Kahveci milderen. Olmo zorgde iets na het uur voor de 1-3, maar Kahveci kon snel milderen. Op vrijschop maakte hij er zelfs met een derde doelpunt 3-3 van. In de blessuretijd scoorde Alexander Sorloth (ex-AA Gent) de winnende treffer.

Bij de Turken mocht Boli Bolingoli starten, maar werd na 36 minuten geblesseerd vervangen door Nacer Chadli. Basaksehir is door het verlies zeker van de laatste plaats en kan dus niet worden opgevangen in de Europa League.



Leipzig telt nu negen punten. Dat zijn er evenveel als Manchester United, dat om 21 uur PSG (zes punten) ontvangt. Leipzig speelt op de slotspeeldag thuis tegen Man Utd, PSG ontvangt dan Basaksehir (4 punten).

In Groep E verloor Rennes met 1-0 bij FC Krasnodar. Marcus Berg scoorde het enige doelpunt. Jérémy Doku, de hele match op het veld, is met Rennes nu zeker van de laatste plaats en is Europees uitgeschakeld.