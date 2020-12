Philippe Montanier moet met Standard laatste strohalm grijpen: “Winnen in Glasgow zou straffe stoot zijn”

Standard staat donderdag voor een aartsmoeilijke opdracht in Glasgow. Willen de Luikenaars Europees overwinteren, dan moeten ze al zeker het nog ongeslagen Rangers FC kloppen. “We zullen op ons best moeten zijn”, zegt Philippe Montanier.

“Rangers kende een vlekkeloze start van het seizoen”, weet Standard-trainer Montanier te vertellen. “We zullen in elke linie een grootse match moeten spelen: goed verdedigen en zelf scoren. Net als tegen Poznan willen we bij momenten hoog druk zetten. Het wordt een grote uitdaging voor ons en winnen zou een straffe prestatie zijn.”

Montanier kan in Schotland geen beroep doen op de geschorste Obbi Oulare en de geblesseerden Zinho Vanheusden en Selim Amallah. Ook Gojko Cimirot (hamstring), Mehdi Carcela en Jackson Muleka reisden niet mee af wegens niet fit genoeg. De Franse T1 hoopt het trio dit weekend tegen KV Mechelen te recupereren. “Ik zal tegen Rangers voor de meest competitieve elf kiezen”, zegt Montanier. “Daarbij kijk ik naar frisheid en de wil om te winnen. Alleen een zege houdt immers onze kansen levend. As long as there is life, there is hope. Hoop doet leven. In een match van 90 minuten is alles mogelijk. Iedereen kan van iedereen winnen, maar we zullen op ons best moeten zijn.”