Cannabis geschrapt van VN-lijst met gevaarlijkste drugs

Cannabis staat niet langer op de VN-lijst van gevaarlijkste drugs. Hasj en wiet stonden daar sinds 1961 op, samen met bijvoorbeeld heroïne. De zwaarste categorie houdt in dat landen die drugs kunnen verbieden vanwege hun gevaarlijke eigenschappen.

De commissie van de Verenigde Naties (VN) in Wenen die over de lijst gaat nam de beslissing op basis van een aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het was kantje boord: 27 landen stemden voor en 25 tegen, met één onthouding.

De stemming betekent niet dat cannabis nu legaal is. Hasj en wiet staan nog altijd in een lijst van drugs die “erg verslavend en vatbaar voor misbruik” zijn. Dat betekent dat de productie en handel in cannabis in het internationaal recht kunnen worden toegelaten bij medisch gebruik en voor wetenschappelijke doeleinden.