De vrouwen die het voor het zeggen hebben over 22 mannen op het veld: niet de spelers, maar supporters zijn het probleem

De eerste vrouwelijke ref op het allerhoogste niveau, de Française Stéphanie Frappart, stond gisteren op het veld in de Champions League. Ook in ons land zijn er vrouwen die het voor het zeggen hebben over 22 mannen, weliswaar op lager competitieniveau. “De spelers reageren niet anders op mij omdat ik een vrouw ben”, klinkt het. Al durven supporters dat dan weer wel. “Ga terug achter je kookpotten staan, riepen ze ooit.”