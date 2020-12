“Praat met je dokter vóór je zwanger wil raken”: jaarlijks nog veel baby’s geboren met ‘vermijdbare aandoening’

84 baby’s werden in 2019 geboren met een open rug, een hazenlip of een gespleten verhemelte. Aandoeningen die grotendeels te voorkomen zijn als de moeder foliumzuur inneemt. Enkel gebeurt dat soms te laat, wanneer het zenuwstelsel van de foetus al gevormd is. “Daarom moet er meer aandacht voor komen. Praat eerst met je dokter voor je zwanger probeert te geraken.”