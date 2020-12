Rel over Vlaams seksfeest met Hongaarse politicus doodgezwegen in eigen land: “Tijdens communisme kon je nog makkelijker je mening geven”

Hoewel alle details in de zaak rond de Hongaarse politicus Jozsef Szajer dinsdag al Belgische en Engelse media haalden, moest je ze woensdag zoeken in de Hongaarse pers. Een illustratie van de vele Hongaarse media die door Viktor Orban gecontroleerd worden, lijkt het. Ook al zei de Hongaarse premier woensdag dat wat Szajer deed ‘niet in de waarden van zijn politieke familie past’.