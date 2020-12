Dortmund moet superspits Erling Haaland tot begin januari missen door spierblessure

Erling Haaland, de Noorse topspits van Borussia Dortmund, is out met een hamstringblessure . Hij moet aan de kant blijven tot begin januari.

Hij is een fenomeen, Erling Braut Haaland. Maar fenomenen kunnen ook geblesseerd geraken. De 20-jarige Noor van Borussia (20) zit dit seizoen al aan 6 doelpunten in de Champions League en scoort ook in de Bundesliga aan de lopende band. Maar liefst 16 doelpunten uit 12 wedstrijden.

Maar net voor de start van de partij tegen Lazio maakte zijn team bekend dat hij een spierblessure heeft opgelopen aan de hamstring. Haaland zal niet meer kunnen spelen tot “begin januari”, dat liet coach Favre weten. “Misschien heeft hij al te veel gespeeld.”