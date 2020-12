Yves opende in coronatijden bloemenzaak met dank aan een wereldster: “Hij wou ons niet in de steek laten”

Gent - De voorbije jaren toerde Yves Van Acker (39) met wereldbands als The Rolling Stones en Muse. Nu de eventsector lam ligt, is hij in Gent zijn eigen bloemenwinkel begonnen, met de financiële steun van Harry Styles. Ja, die van One Direction.

Op 25 mei had de Britse wereldster Harry Styles in het Sportpaleis moeten staan met zijn ‘Love on Tour’. Door de uitbraak van het coronavirus werd de concertreeks uitgesteld naar 2021. Een domper voor de fans, maar nog meer voor Yves Van Acker (39) uit Gent. Hij zou meewerken aan de Europese tour als verantwoordelijke voor de videoprojecties. “Heel de crew zat plots zonder werk, maar Harry Styles wou ons niet in de steek laten. Ieder lid kreeg daarom een bedrag uitbetaald. Een mooi gebaar, waarop ik besliste om iets positiefs te doen met deze laatste inkomsten.”

Tijdens de coronamaanden begon Yves te knutselen met bloemen en zo kwam hij op het idee om zich om te scholen tot florist. Begin november startte hij zijn eigen bloemenwinkel ‘Bloempje’ in de Rabotstraat in Gent. Mét de financiële inbreng van Styles. “Ik specialiseerde me in gedroogde bloemen”, zegt Yves. “Of het nu op de rock-’n-roll set van een muziekband is of bij het verzamelen van een mooi boeket van bloemen: in het creëren van sfeer met beeld en kleur ben ik goed.”

De eerste klanten vonden ondertussen de weg naar ’Bloempje’ en de bijhorende webshop draait goed. Maar Yves moet toegeven dat hij het toeren met wereldsterren mist. “Ik werkte de voorbije dertien jaar met grote bands als Muse, The Chemical Brothers en The Rolling Stones”, zegt hij. “Maanden toer je rond met sterren als Mick Jagger en draai je mee op het hoogste niveau van de concertbusiness. Dat gevoel mis ik wel. Dus wanneer deze coronacrisis achter de rug is, sta ik opnieuw paraat.”