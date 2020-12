Standard-CEO Alexandre Grosjean benadrukt belang Europese overwintering: “Als we niet doorstoten, moeten we spelers verkopen”

Standard maakt zich op voor de zoveelste match van de laatste kans in de Europa League. Na een 3 op 12 is een Europese lente nog mogelijk, maar dan is stunten tegen Rangers een must. Een mission impossible, gezien de nog ongeslagen status van het elftal van trainer Steven Gerrard? “Neen, dat niet”, vindt Standard-CEO Alexandre Grosjean. “In de heenmatch hebben we onze voet ondanks het 0-2-verlies toch naast die van hen kunnen zetten.”