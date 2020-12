Vincent Kompany houdt Mustapha Bundu in basiself tegen Zulte Waregem

Anderlecht moet morgen scoren tegen Zulte Waregem. Vorige week tegen Standard had het offensieve trio Nmecha -Mukairu-Bundu problemen om kansen te creëren, maar het ziet er niet naar uit dat Kompany zijn aanvalstrio zal wijzigen. Zeker bij Bundu is dat opmerkelijk, want die zat niet in de match tegen de Rouches. Op basis van de trainingen was nog niet duidelijk of Vlap dan wel Verschaeren als nummer 10 zal aantreden. Percy Tau (spierscheurtje) is nog altijd out. Ook doelman Hendrik Van Crombrugge (hand) is nog altijd onzeker.