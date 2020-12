Risicogroep is veel te groot en verdeling wordt problematisch: de hordes richting de langverwachte vaccinatiestrategie

Het werd gisteren al verwacht, maar in afwachting van een fiat van het kernkabinet zullen de gezondheidsministers pas vandaag de langverwachte vaccinatiestrategie uit de doeken doen. Zeker is dat ze vooral aandacht zullen besteden aan twee belangrijke vragen: Wie krijgt eerst een spuitje? En hoe krijgen we dat spuitje tot bij hen?