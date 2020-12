Bernd Hollerbach (ex-Moeskroen) vanaf maandag aan de slag bij STVV

Na de 1 op 6 tegen Waasland-Beveren en Moeskroen is de pagina Kevin Muscat bij STVV omgedraaid. De Australiër kreeg – net als zijn assistenten – te horen dat de samenwerking stopt. Maandag wordt nieuwe coach Bernd Hollerbach voorgesteld. Tot dan neemt beloftencoach Stef Van Winckel de honneurs waar.

Beloftentrainer Stef Van Winckel leidde gistermiddag zijn eerste training als coach ad interim van de Kanaries. De Leuvenaar zal ook in de wedstrijd van zaterdag tegen Club Brugge in de dug-out plaatsnemen.

Na de nederlaag op Le Canonnier waren Muscat en zijn assistenten ’s morgens nog gewoon aanwezig op de club. Op dat moment hadden zij officieel nog niets vernomen over een mogelijk ontslag, al wist Muscat maar al te goed hoe laat het was. Op hetzelfde moment werden de laatste punten en komma’s in het contract van de nieuwe trainer Bernd Hollerbach overlopen.

De 50-jarige Duitser brengt een ­assistent en een physical coach mee, maar met hen was er gisteren nog geen akkoord. Doelmannentrainer Jurgen De Braekeleer blijft wel aan boord.

Fysieke arbeid

Nadat Muscat en zijn assistenten de boodschap even voor 14 uur hadden doorgekregen van sportief directeur Andre Pinto, sprak laatstgenoemde ook de groep toe. Hij lichtte toe dat Stef Van Winckel de leiding neemt tot en met de trip naar Club Brugge van zaterdag. Maandag wordt een nieuwe persconferentie verwacht, waar Hollerbach en zijn assistenten zullen worden voorgesteld.

De ex-coach van Moeskroen staat erom bekend het fysieke werk op training niet te schuwen, ­integendeel. Met zijn intrede zullen de trainingssessies wellicht dezelfde proporties aannemen als onder Marc Brys. Ook Brys hield van een spartaans regime met veel en lange trainingen. Hollerbach staat ook synoniem voor discipline, een aspect dat onder zijn voorganger Kevin Muscat stilaan verder en verder te zoeken was. Niet alle Kanaries zullen de komst van de Duitser dus op gejuich onthalen. Maar dat er structureel wat moet veranderen om de degradatie af te wenden, is de afgelopen weken wel duidelijk gebleken.