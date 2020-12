28 jaar geleden overwinterde Antwerp voor het laatst in Europa, Hans-Peter Lehnhoff was erbij: “Ik genoot ervan om met supporters aan de toog te staan”

Niet voor het eerst dit seizoen heeft de Great Old vanavond een afspraak met de geschiedenis. 28 jaar na de vorige kwalificatie – in november 1992 tegen het Oostenrijkse Admira Wacker – maakt Antwerp opnieuw aanspraak op een Europese lente. Metronoom in de Metropool destijds was Hans-Peter Lehnhoff (57). De Duitse alleskunner speelde zeven seizoenen voor RAFC, met als hoogtepunt de Europacup II-finale tegen Parma. Geen enkele Belgische club stootte sindsdien nog zo ver door in een Europa.