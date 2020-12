“Club Brugge mag duel tegen STVV opofferen om in de Champions League te overwinteren”

Het moést en Club Brugge deed het. De hemel na de matige prestaties van de voorbije weken klaart weer op. 3-0 in de Champions League. Dat is knap. Zo snel kan het gaan. De landskampioen kan volgende week zelfs nog op de tweede ronde van de Champions League mikken. Dat is uniek voor Club. Daarvoor mag het duel van dit weekend tegen STVV worden opgeofferd.