Voormalig Frans president Valéry Giscard d’Estaing overleden

De voormalige Franse president Valéry Giscard d’Estaing is overleden. Dat meldt de Franse radiozender Europe 1. Giscard d’Estaing lag al sinds midden november in het ziekenhuis in Tours. Hij was de twintigste president van de Franse republiek, van 1974 tot 1981. Giscard d’Estaing werd 94 jaar oud.