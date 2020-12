REACTIES. Hans Vanaken: “Dit is fantastisch, we hebben alles te winnen in Rome”

Blije gezichten bij Club Brugge na de zege tegen Zenit. De derde plaats en het bijhorende ticket voor de 1/16de finales in de Europa League zijn een feit, maar het kan nog mooier worden. Wint Club volgende week in Rome tegen Lazio gaan ze zowaar naar de 1/8ste finales van de Champions League.

Hans Vanaken genoot van de overwinning van Club Brugge. ”Ik denk dat er niets aan te merken is op onze prestatie”, aldus de middenvelder. “Vanaf minuut 1 voerden we het plan uit. Er was veel meer ruimte om te voetballen dan tegen pakweg Moeskroen en dat hebben we goed benut. Zenit moest natuurlijk ook winnen en dat was in ons voordeel. Oké, dit Zenit was niet zo best, maar het blijft Champions League. Daarin wil iedereen uitblinken en je moet ze altijd nog opzijzetten. Na die 1-0 speelden we het goed uit.”

Club is nu zeker van de Europa League, maar kan nog overwinteren in de Champions League als het wint op Lazio. ‘“Dat was ons doel. We wilden volgende week een wedstrijd spelen die er absoluut nog toe doet. In Rome hebben we alles te winnen. Dat is fantastisch. Als we dat nog realiseren zou het echt een uitzonderlijke campagne zijn.”

Foto: EPA-EFE

De Ketelaere: “Aanvallen doe ik het liefst”

Charles De Ketelaere schoot Club Brugge op voorsprong. “De bal kwam in mijn voeten en ik schoot hem goed binnen”, reageerde het Brugse supertalent. “Zenit ligt mij blijkbaar, want ik scoorde ook in Sint-Petersburg. Nu nog tegen andere ploegen!”



Tegen Lazio bijvoorbeeld. Als Club volgende week wint in Rome is de kwalificatie voor de 1/8ste finales een feit. “We gaan met vertrouwen naar ginder en gaan alles geven. We konden thuis al gewonnen hebben, dus het kan.”



De Ketelaere mocht na een paar keer als linksachter te hebben gespeeld opnieuw postvatten in de spits. “Daar ben ik blij om. Ik mocht weer aanvallen en dat doe ik het liefst.”

Foto: REUTERS

Lang: “Wat ben ik trots op de ploeg”

Noa Lang maakte het derde doelpunt. “Wat ben ik blij met deze zege”, zei de van Ajax overgekomen Nederlander. “Het was niet makkelijk, want Zenit is een sterk team. Maar we hebben ons eigen spel gespeeld en getoond dat we best wel goed kunnen voetballen. We winnen met 3-0, maar het had meer kunnen zijn. Ik ben echt trots op het team.”

De Europa League is al een feit maar mits een zege volgende week bij Lazio wacht zowaar de 1/8ste finales van de Champions League. “We hebben niks te verliezen”, aldus Lang. “Het kan heel mooi worden. Maar eerst dit weekend winnen van Sint-Truiden, ook die wedstrijd is belangrijk.”

Foto: BELGA

Clement: “Over alles tevreden als je 3-0 wint”

Philippe Clement was in de wolken, maar hij bleef enorm gefocust. Geen tijd voor ontspanning. “Als je 3-0 wint in de Champions League ben je over alles tevreden”, aldus de coach. “Zo’n resultaat kwam nog niet vaak voor bij een Belgische ploeg en we hebben nu ook 7 punten. Wat Club Brugge betreft is dat al van het seizoen 2005-2006 geleden. Als je weet dat ik dan zelf nog meespeelde…Sindsdien deed slechts één Belgische ploeg beter.”

De coach was trots op zijn jongens. “In zo’n match als tegen Zenit moet je je momenten pakken. Dat was zo met De Ketelaere. Ricca zette voor. Die bal wijkt af en is niet perfect, maar Charles is alert en heeft de koelbloedigheid om af te werken. Alles wat we besproken hebben is uitgevoerd. Ik zag ook veel geestdrift op de tribune. Ook de jongens die op de bank zaten leefden mee. In mijn stoutste dromen winnen we volgende week op Lazio en overwinteren we in de Champions League. We gaan doen wat we altijd al deden in de Champions League. Ook naar Real Madrid en PSG gingen we om te winnen. Dat lukte bijna in Spanje (Club speelde 2-2 gelijk, nvdr) en ook in Parijs had het resultaat beter kunnen zijn als die penalty (Diagne, nvdr) daar niet de mist in gaat. Maar nu focus ik eerst even op de Belgische competitie.”