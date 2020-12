Dennis weer bank(je) voor uit: na Clement sluit heel Club Brugge positief ingestelde spits in de armen

Philippe Clement had niet veel tijd nodig om Emmanuel Dennis na het veelbesproken busincident weer in de armen te sluiten. De omstreden Nigeriaan kwam gisteren wel niet echt uit de verf, maar stelde zeker ook niet teleur. Dennis werkte hard en was in de slotfase nog goed voor een assist. Het nieuwste ­enfant terrible van blauw-zwart schoof weer een bank(je) ­vooruit, en dit keer was het niet op een bus.