Ivanka Trump onder ede gehoord in zaak over misbruik fondsen

Ivanka Trump (rechts) werd onder meer gehoord over een opvallend dure privéreceptie in een Trump-hotel na haar vaders eedaflegging. Foto: AFP

Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president Donald Trump, is deze week onder ede gehoord in een burgerlijke rechtszaak rond vermeend misbruik van fondsen zonder winstoogmerk voor haar vaders inauguratieceremonie, bijna vier jaar geleden. Dat stelt de hoofdaanklager van het hoofdstedelijk district DC in gerechtelijke stukken.

De zaak is in januari van dit jaar aangespannen. De aanklager beweert dat het familiebedrijf van de Trumps misbruik heeft gemaakt van fondsen zonder winstoogmerk om de familie te verrijken. Eén van die fondsen, die van belasting zijn vrijgesteld, zou een deal gesloten hebben met de Trumps om een veel te hoge vergoeding te betalen voor het gebruik van een evenementenlocatie in een hotel van het Trump-imperium in Washington.

“1 miljoen illegaal doorgesluisd”

Volgens de gerechtelijke stukken betaalde de stichting meer dan 300.000 dollar (ongeveer 248.000 euro) voor een privéreceptie in het Trump-hotel voor de drie oudste kinderen van de president, Donald junior, Ivanka en Eric de avond na zijn eedaflegging als president, in januari 2016.

“De wet schrijft voor dat stichtingen hun fondsen moeten gebruiken voor hun officiële doeleinden, niet om individuen of bedrijven te bevoordelen”, zei aanklager Karl Racine eerder dit jaar. Racine wil 1 miljoen dollar terugvorderen die volgens hem illegaal is doorgesluisd naar de bedrijven van de familie Trump.

Het Witte Huis reageerde voorlopig nog niet op de zaak. Het comité dat verantwoordelijk was voor de inauguratie stelt dat alle geldstromen door een onafhankelijke boekhouder zijn gecontroleerd en dat alle uitgaven op legale wijze zijn gedaan.

