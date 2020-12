“628 kinderen van migranten in VS nog altijd niet met ouders herenigd”

Zeker 628 kinderen van migranten die in 2017 en 2018 bij de Mexicaans-Amerikaanse grens van hun ouders zijn gescheiden door de Amerikaanse immigratiedienst zijn nog niet met hun ouders herenigd omdat die onvindbaar zijn. Dat zegt de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU in gerechtelijke stukken, bericht nieuwszender CNN. Het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump om illegale migranten van hun kinderen te scheiden en die op te sluiten in kooien leidde tot wereldwijde verontwaardiging.

De American Civil Liberties Union is verwikkeld in een gerechtelijke procedure om migrantenkinderen weer te herenigen met hun ouders. Van de 628 kinderen bij wie dat nog niet is gelukt, is bij 168 kinderen al wel een ander familielid gevonden.

Uit de gerechtelijke stukken blijkt dat de Amerikaanse regering een database met adres- en contactgegevens van de families gaat overhandigen, zegt een advocaat van ACLU aan CNN. “Deze informatie krijgen we eindelijk pas na verontwaardiging over het feit dat ouders nog steeds niet gevonden kunnen worden en nadat het onderwerp aan bod komt in een verkiezingsdebat. We hadden die informatie al lang gekregen moeten hebben.”

“Misdadig”

De Verenigde Staten begonnen in het voorjaar van 2018 met het systematisch scheiden van migrantengezinnen. Nadat er wereldwijd verontwaardigd werd gereageerd op beelden van huilende kinderen in kooien besloot de regering de praktijk te staken, behalve in gevallen waarin de ouders “een risico” vormden voor hun kinderen.

In een verkiezingsdebat met president Donald Trump noemde de intussen verkozen president Joe Biden die praktijk “misdadig”, terwijl Trump zei dat het de Democraten waren die de kooien bouwden. Biden heeft al beloofd dat hij een werkgroep zal samenstellen om de kinderen zo snel mogelijk met hun ouders te herenigen.