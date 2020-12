Hongkongse mediamagnaat en volksheld Jimmy Lai vervolgd

Mediamagnaat Jimmy Lai, een van de bekendste democratische activisten in Hongkong, is donderdag officieel in beschuldiging gesteld van fraude. De zaak tegen Lai is de zoveelste in een reeks rechtszaken tegen dissidenten en critici van het Chinese regime in de voormalige Britse kroonkolonie.

De 73-jarige Lai is de uitgever van de pro-democratische tabloid Apple Daily, die zich achter de protesten tegen de Chinese veiligheidswet in Hongkong schaart. De man moest donderdag samen met twee van zijn medewerkers verschijnen voor een rechtbank op beschuldiging van fraude. Concreet zou het gebouw waar de redactie van het blad huist onrechtmatig gebruikt zijn “voor doeleinden die niet in het huurcontract staan vermeld”.

LEES OOK. Volksheld in Hongkong, zwarte hand volgens Peking: multimiljonair Jimmy Lai riskeert jaren cel voor ‘verraad aan Peking’: “Dan heb ik eindelijk tijd om te lezen” (+)

In augustus vielen honderden politieagenten het gebouw van Apple Daily binnen voor een huiszoeking. Lai werd toen opgepakt op verdenking van samenspanning met buitenlandse krachten in het kader van de nieuwe veiligheidswet die het bestuur in Peking aan het semi-autonome Hongkong oplegde, maar hij werd later die maand vrijgelaten op borgtocht. In die zaak is nog niemand formeel in verdenking gesteld. Het onderzoek loopt nog.

Woensdag werden drie aanvoerders van de pro-democratische beweging in Hongkong, onder wie Joshua Wong, veroordeeld tot celstraffen voor hun rol in de straatprotesten vorig jaar. Ook Lai wordt daarvoor nog vervolgd.