Razende Trump overweegt om nog minister van Justitie te ontslaan

De Amerikaanse president Donald Trump is razend op zijn minister van Justitie William Barr omdat die eerder deze week heeft verklaard dat hij geen bewijs heeft gevonden voor grootschalige verkiezingsfraude. Trump overweegt zelfs om Barr, nochtans een loyale bondgenoot, te ontslaan.

“Er is geen bewijs voor massaal gesjoemel met stembiljetten.” Die woorden kunnen minister van Justitie William Barr duur komen te staan. De krant The Washington Post schrijft zelfs dat hij een dezer zijn ontslag mag verwachten omdat hij met die uitspraak de woede van Trump op zijn nek haalde. De Amerikaanse president Donald Trump blijft erbij dat hij de presidentsverkiezingen van 3 november heeft gewonnen, ook al hebben alle noemenswaardige Amerikaanse nieuwsmedia de Democraat Joe Biden bijna een maand geleden al uitgeroepen tot winnaar.

De president neemt het Barr daarnaast ook kwalijk dat hij te weinig zou hebben ondernomen om misstappen van de federale politiedienst FBI in het onderzoek naar vermeende Russische inmenging in de Trump-campagne in 2016 bloot te leggen. De president had de resultaten van een onderzoek naar de zaak graag voor de verkiezingen zien uitlekken, maar dat gebeurde niet. In 2018 ontsloeg Trump Barrs voorganger Jeff Sessions omdat die weigerde in te grijpen in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de vermeende samenwerking tussen de Trump-campagne en het Kremlin.

Ontslagronde voor vertrek

Volgens ingewijden heeft Trump woensdag de hele dag over Barr geklaagd. Volgens The Washington Post hebben verschillende medewerkers op de president ingepraat om te vermijden dat de minister van Justitie ontslaat, maar overweegt hij dat alsnog.

De Amerikaanse president ontsloeg de afgelopen weken al meerdere topfunctionarissen en ministers. Defensieminister Mark Esper was de eerste die het onderspit moest delven, maar ook de directeur van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Chris Krebs werd bedankt voor bewezen diensten nadat hij de beweringen over kiesfraude had tegengesproken.